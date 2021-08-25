Мінекономіки пропонує посилити захист прав інтелектуальної власності: законопроєкт винесено на обговорення

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіка.



Згідно з повідомленням, відомство оприлюднило проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності".



Зазначається, що метою законопроєкту є імплементація до українського законодавства положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо загальних зобовязань, цивільних заходів, процедур і засобів захисту прав інтелектуальної власності, передбачених директивою Європарламенту та Ради про захист прав інтелектуальної власності.



У пресслужбі зауважили, що ухвалення законопроєкту забезпечить виконання зобов'язань України відповідно до Угоди про асоціацію, імплементацію в національне законодавство положень Угоди про асоціацію, адаптацію національних актів законодавства до законодавства ЄС, досягнення європейського рівня захисту прав інтелектуальної власності, удосконалення захисту прав інтелектуальної власності у судовому порядку.

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