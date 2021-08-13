Мінекономіки створить робочу групу для підвищення прозорості та ефективності Державної продовольчо-зернової корпорації
Міністерство економіки створить робочу групу для трансформації Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ) у прозору та ефективну компанію
Про це пресслужба Мінекономіки повідомила у Facebook.
"В Мінекономіки прийнято рішення ініціювати створення робочої групи з метою трансформації ДПЗКУ у прозору та ефективну компанію", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що впродовж останнього часу Мінекономіки здійснювало ревізію умов договорів ДПЗКУ з китайською стороною та причин їх невиконання. Йшлося про дослідження основних кількісних та якісних показників діяльності держкомпанії.
"Було визначено, що неякісний менеджмент компанії ускладнює переговори з Китаєм, що негативно впливає на виконання відповідних договірних зобов'язань", - зазначили у відомстві.
Зазначається, що Мінекономіки також провело низку зустрічей з іноземними партнерами, зокрема з надзвичайним повноважним послом Китайської Народної Республіки в Україні. Було озвучене спільне занепокоєння процесом виконання умов кредитного договору та договору щодо експорту зерна.
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