Мінекономіки створить робочу групу для підвищення прозорості та ефективності Державної продовольчо-зернової корпорації

Про це пресслужба Мінекономіки повідомила у Facebook.



"В Мінекономіки прийнято рішення ініціювати створення робочої групи з метою трансформації ДПЗКУ у прозору та ефективну компанію", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що впродовж останнього часу Мінекономіки здійснювало ревізію умов договорів ДПЗКУ з китайською стороною та причин їх невиконання. Йшлося про дослідження основних кількісних та якісних показників діяльності держкомпанії.



"Було визначено, що неякісний менеджмент компанії ускладнює переговори з Китаєм, що негативно впливає на виконання відповідних договірних зобов'язань", - зазначили у відомстві.



Зазначається, що Мінекономіки також провело низку зустрічей з іноземними партнерами, зокрема з надзвичайним повноважним послом Китайської Народної Республіки в Україні. Було озвучене спільне занепокоєння процесом виконання умов кредитного договору та договору щодо експорту зерна.

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