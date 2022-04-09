Мінекономіки закликає найбільші компанії світу долучитись до відбудови України

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Зараз через військову агресію Росії ми втрачаємо надходження до бюджету. Водночас, демонструючи стійкість до насильства та нищівної агресії Росії, Україна щодня доводить, що наша загартована нація стоїть на захисті усього демократичного світу. Ми потребуємо підтримки у нашій боротьбі, а також відновленні економіки та потужності нашої держави", – розповів заступник міністра економіки України Олександр Грибан.

Фінансова підтримка буде спрямована на інструменти допомоги бізнесу та реанімування економіки, що дозволить знизити ризик гуманітарної катастрофи, яка через військову агресію Росії загрожує не лише Україні, а й усьому світу.

Серед компаній, яким спрямоване звернення – Fazer Confectionery Ltd, Eaton Corporation PLC, Kimberly-Clark Corporation, Kellogg's, Henkel, Carlsberg, Gfk SE, Ipsos SA, HEINEKEN Company, AB InBev, Mondelez, PepsiCo, Beiersdorf, Coca-Cola Company, Philip Morris International, S Group (Prisma), Japan Tobacco International, S.A. Auchan Holding, Procter & Gamble, Mars Incorporated і Conta-Clip.

Також Міністерство економіки закликає ці компанії приєднатись до міжнародної спільноти соціально відповідальних бізнесів, які припинили свою діяльність у російській федерації.

Зеленський запропонував Фінляндії взяти участь у відбудові навчальних закладів та модернізації освіти у повоєнній Україні.

Лідери країн–членів Євросоюзу зобов’язалися підтримати Україну і допомогти у відновленні після війни з Росією.