Мінекономіки закликає найбільші компанії світу долучитись до відбудови України
Міністерство економіки закликає найбільші компанії світу долучитись до відбудови України, перерахувавши кошти у Фонд відновлення та трансформації економіки та у Фонд підтримки малого та середнього бізнесу
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Зараз через військову агресію Росії ми втрачаємо надходження до бюджету. Водночас, демонструючи стійкість до насильства та нищівної агресії Росії, Україна щодня доводить, що наша загартована нація стоїть на захисті усього демократичного світу. Ми потребуємо підтримки у нашій боротьбі, а також відновленні економіки та потужності нашої держави", – розповів заступник міністра економіки України Олександр Грибан.
Фінансова підтримка буде спрямована на інструменти допомоги бізнесу та реанімування економіки, що дозволить знизити ризик гуманітарної катастрофи, яка через військову агресію Росії загрожує не лише Україні, а й усьому світу.
Також Міністерство економіки закликає ці компанії приєднатись до міжнародної спільноти соціально відповідальних бізнесів, які припинили свою діяльність у російській федерації.
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