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Міненерго до березня 2022 року продовжило дію "чорного списку" на ринку електроенергії

31 серпня, 2021 вiвторок
09:57
Економіка електроенергія

Міністерство енергетики продовжило дію "чорного списку" недобросовісних покупців електроенергії до 1 березня 2022 року

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

"Аукціонний комітет прийняв рішення продовжити дію "чорного списку до 1 березня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

За словами першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка, "чорний список покупців електроенергії продемонстрував ефективність як механізм запобігання порушенням договірних умов на ринку двосторонніх договорів.

"З часу впровадження "чорного списку", за даними держпідприємства "Гарантований покупець", припинилися порушення договірних умов з боку учасників ринку, які б стали підставою для внесення до цього списку. "Чорний список" показав свою ефективність як один з превентивних механізмів", - цитує пресслужба слова Власенка.

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