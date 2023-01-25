Міненерго передало Миколаївщині понад 80 тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів
Міністерство енергетики України передало енергетикам Миколаївської області 80 тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів для відновлення електропостачання в області
Про це повідомило Міненергетики України.
Зазначають, що обладнання отримало АТ "Миколаївобленерго". Його спрямують на проведення ремонтних робіт та відновлення електропостачання в області. Також наголошують, що до кінця тижня Миколаївщина отримає ще понад 70 тонн устаткування.
"Енергетики проводять ремонтні роботи в режимі 24/7. І ми дуже дякуємо нашим міжнародним партнерам за це обладнання, яке допоможе відновити електропостачання тисячам жителів області", - сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.
Гуманітарну допомогу енергетикам Миколаївщини надіслали Литва, Німеччина, Швеція, Франція та Азербайджан. Вона містить різні види обладнання, зокрема силові трансформатори, електростанції резервного живлення, опори та електричний кабель.
- 24 січня уряд Швеції дозволив державній компанії Svenska kraftnät ("Шведські електромережі") передати Україні обладнання, що необхідне для відновлення енергосистеми після російських обстрілів.
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