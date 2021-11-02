Міненерго перерахувало 670 млн грн держшахтам на погашення боргів перед шахтарями
Міністерство енергетики перерахувало державним шахтам 671,4 млн грн на виплати шахтарям боргів по заробітній платі
Про це повідомляє Урядовий портал.
"Перераховані на державні шахти кошти у розмірі 671,4 млн грн будуть використані для повного погашення заборгованості за липень і серпень, а також на виплату зарплати шахтарям за вересень 2021 року", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що суму було перераховано в запланований теримін. Ця сума є частиною коштів, що були виділені відповідно до змін до державного бюджету щодо додаткового спрямування 1 млрд грн для виплат шахтарям.
Зазначається, що ще 335,8 передбачено на виплату зарплати гірникам у грудні 2021 року.
- Нагадаємо, Верховна Рада 8 жовтня ухвалила зміни до держбюджету, якими додатково спрямовано 1 млрд грн для виплат працівникам державних вуглевидобувних підприємств.
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