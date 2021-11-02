Міненерго перерахувало 670 млн грн держшахтам на погашення боргів перед шахтарями

Про це повідомляє Урядовий портал.



"Перераховані на державні шахти кошти у розмірі 671,4 млн грн будуть використані для повного погашення заборгованості за липень і серпень, а також на виплату зарплати шахтарям за вересень 2021 року", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що суму було перераховано в запланований теримін. Ця сума є частиною коштів, що були виділені відповідно до змін до державного бюджету щодо додаткового спрямування 1 млрд грн для виплат шахтарям.



Зазначається, що ще 335,8 передбачено на виплату зарплати гірникам у грудні 2021 року.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 жовтня ухвалила зміни до держбюджету, якими додатково спрямовано 1 млрд грн для виплат працівникам державних вуглевидобувних підприємств.