Міненерго перерахувало понад 650 млн грн на виплату шахтарям боргів по зарплаті

Про це повідомила пресслужба Міненерго.



Згідно з повідомленням, Держказначейство за ініціативи Міненерго спрямувало на рахунки вугледобувних підприємств кошти у розмірі 653 млн грн для виплати заробітної плати шахтарям.



У пресслужбі зазначили, що кошти мають бути перераховані гірникам протягом 17 червня. Частина була перерахована 16 серпня.



Зазначається, що з виділених коштів 224,6 млн грн отримало держпідприємство "Львіввугілля", 13,9 млн грн - "Волиньвугілля", 53,6 млн грн - "Лисичанськвугілля", 112,9 млн грн - "Первомайсьвугілля", 23,7 млн грн - "Торецьквугілля", 58,7 млн грн - "Селидіввугілля", 42,9 млн грн - "Мирноградвугілля", 60,8 млн грн - "Шахта ім. М.С. Сургая", 40,4 млн грн - "Шахтоправління "Південнодонбаське №1", 21,4 млн грн - "Вугільна компанія "Краснолиманська".

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