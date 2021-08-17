Міненерго перерахувало понад 650 млн грн на виплату шахтарям боргів по зарплаті
Міністерство енергетики перерахувало 653 млн грн для виплати шахтарям боргів із заробітної плати
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Згідно з повідомленням, Держказначейство за ініціативи Міненерго спрямувало на рахунки вугледобувних підприємств кошти у розмірі 653 млн грн для виплати заробітної плати шахтарям.
У пресслужбі зазначили, що кошти мають бути перераховані гірникам протягом 17 червня. Частина була перерахована 16 серпня.
Зазначається, що з виділених коштів 224,6 млн грн отримало держпідприємство "Львіввугілля", 13,9 млн грн - "Волиньвугілля", 53,6 млн грн - "Лисичанськвугілля", 112,9 млн грн - "Первомайсьвугілля", 23,7 млн грн - "Торецьквугілля", 58,7 млн грн - "Селидіввугілля", 42,9 млн грн - "Мирноградвугілля", 60,8 млн грн - "Шахта ім. М.С. Сургая", 40,4 млн грн - "Шахтоправління "Південнодонбаське №1", 21,4 млн грн - "Вугільна компанія "Краснолиманська".
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