Міненерго планує створити оператора системи накопичення енергії

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Наразі відомство винесло проєкт закону на громадське обговорення.

Документ передбачає введення нового учасника ринку електричної енергії – Оператора системи накопичення енергії, та встановлення його прав та обов’язків.

Законопроєкт має врегулювати питання ліцензування діяльності з накопичення енергії. Водночас операторові системи передачі та розподілу накопичувати енергію заборонять у разі ухвалення закону.



Документом встановлюються вимоги для використання систем накопичення енергії виробниками електричної енергії – зокрема, з відновлювальних джерел. У Міненерго кажуть, що такі зміни є актуальними з огляду на стрімке зростання частки відновлюваної енергетики в загальному енергобалансі України протягом останніх років.

Для "зелених" виробників накопичення важливо для забезпечення сталості графіку постачання, адже, наприклад, сонячна та вітрова енергетика залежать від погодних умов і розташування. Таким чином, енергія, яка у певний період часу виробляється з надлишком, може зберігатися для подальшого використання.

У відомстві кажуть, що накопичення енергії дозволить підвищити гнучкість об’єднаної енергосистеми України. Такі акумулятори можна використовувати для підтримання частоти та перенесення потужності з періоду її профіциту в періоди її дефіциту.

Система накопичення надасть енергосистемі необхідну гнучкість для синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E. Також це дозволить посилити спроможність інтеграції нових потужностей з відновлюваних джерел енергії для подальшої декарбонізації української енергетики.



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