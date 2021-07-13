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Міненерго впровадило тимчасовий "чорний список" для недобросовісних покупців електроенергії

13 липня, 2021 вiвторок
12:31
Економіка електроенергія

Міністерство енергетики до 1 вересня впровадило "чорний список" для недобросовісних покупців електроенергії

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"За порушення умов двосторонніх договорів купівлі-продажу електроенергії недобросовісних покупців тимчасово не допускатимуть до наступних електронних аукціонів на Українській енергетичній біржі (УЕБ)", - йдеться у повідомленні.

За словами першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка, це рішення обмежить махінації і спонукає учасників ринку не вдаватися до маніпуляцій, а діяти за чесними правилами.

"Це рішення тимчасове, до 1 вересня, але воно допоможе найближчим часом стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії", - цитує пресслужба слова Власенка.

Так, було погоджено зміни до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на УЕБ. Відповідно до них, продавець електроенергії має право ініціювати внесення до "чорного списку" покупця, який порушив взяті на себе зобов'язання за двостороннім договором купівлі-продажу електроенергії. Для цього продавець має подати до УЕБ обґрунтовану заяву.

Зазначається, що виключними критеріям для такої заяви є нереєстрація покупцем в системі управління ринками куплених обсягів електроенерії, відсутність своєчасної оплати з боку покупця, розірвання договору покупцем в односторонньому порядку.

"Як результат - недобросовісного покупця не допускатимуть до наступних аукціонів з продажу електроенерії впродовж шести місяців", - пояснили у пресслужбі.

Водночас, додали у відомстві, якщо покупець виконав зобов'язання за договором, то його можуть знову допустити до участі в торгах. Це також відбувається за письмовою заявою продавця та доданих до неї документів, що підтверджують факт врегулювання обставин.

Крім того, додали у пресслужбі, до 1 вересня Міненерго спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг має напрацювати системне рішення для встановлення правил, які запобігатимуть проявам неринкової поведінки учасників ринку електроенергії.

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