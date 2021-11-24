Міненерго звільнило директора держпідприємства "Оператор ринку" Сутченка, - Інтерфакс-Україна
Міністрество енергетики України звільнило виконувача обов'язків директора ДП "Оператор ринку" Романа Сутченка
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в Міненерго.
"Так, наказ міністерства про звільнення є", - сказав співрозмовник видання, зазначивши, що після отримання прав на управління майновим комплексом держпідприємства і зміни статуту міністерство отримало право вирішувати питання із призначенням його керівництва.
За даними джерела, має бути ухвалене рішення Кабінету міністрів про скасування розпорядження щодо призначення Сутченка.
Сутченка призначили виконувачем обов'язків директора ДП розпорядженням уряду від 21 жовтня 2020 року. Перед цим того ж дня з посади звільнили директора ДП Володимира Євдокімова.
До того, як Сутченко став очільником "Оператора ринку", він був першим заступником генерального директора ВП "Енергоатом-Трейдинг" (підрозділ держпідприємства "Енергоатом"), а також працював начальником відділу фінансово-економічного та нормативного супроводу "Енергоатома".
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