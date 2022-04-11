Мінфін анонсував продаж військових облігацій та закликав українців підтримати державу інвестиціями

Про це Мінфін повідомив у Телеграм-каналі.



"Продовжуємо проводити аукціони з розміщення військових облігацій. Завтра, 12 квітня, відбудеться черговий аукціон. Якщо ви хочете зробити свій вклад в перемогу над ворогом, долучайтесь до інвестування у військові ОВДП", – йдеться у повідомленні.



Як нагадало міністерство на сайті, від 1 000 грн інвестувати у військові облігації можна через такі банки-первинні дилери: Укргазбанк (можна також через мобільний застосунок), Укрексімбанк, Альфа-Банк, ПУМБ (є можливість інвестування в ОВДП через мобільний додаток, скасовані комісії зберігача і брокера), банк "Південний" (для військових облігацій відкриття рахунку в цінних паперах коштуватиме 1 грн, виконання облікових операцій з цінними паперами (зарахування) – 1 грн).

Також з мінімальною сумою інвестицій в 1 тис. грн можна придбати військові облігації у ліцензованих брокерів: ICU (пропонує спрощену процедуру відкриття рахуноку та придбання паперів у кілька кліків), "Універ Капітал" (без комісії броекра, можна придбати папери через мобільний додаток Wotan), "Дрегон Капітал" ( без торгових та депозитарних комісій, без підтвердження джерела походження коштів, по спрощеній реєстрації нових клієнтів), а також "БТС Брокер" (для фізичних осіб комісії відсутні, є можливіть придбати облігації через мобільний додаток).