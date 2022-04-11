Мінфін анонсував продаж військових облігацій та закликав українців підтримати державу інвестиціями
Міністерство фінансів продовжує розміщувати військові облігації та закликає українців придбати цінні папери на черговому аукціоні 12 квітня
Про це Мінфін повідомив у Телеграм-каналі.
"Продовжуємо проводити аукціони з розміщення військових облігацій. Завтра, 12 квітня, відбудеться черговий аукціон. Якщо ви хочете зробити свій вклад в перемогу над ворогом, долучайтесь до інвестування у військові ОВДП", – йдеться у повідомленні.
Як нагадало міністерство на сайті, від 1 000 грн інвестувати у військові облігації можна через такі банки-первинні дилери: Укргазбанк (можна також через мобільний застосунок), Укрексімбанк, Альфа-Банк, ПУМБ (є можливість інвестування в ОВДП через мобільний додаток, скасовані комісії зберігача і брокера), банк "Південний" (для військових облігацій відкриття рахунку в цінних паперах коштуватиме 1 грн, виконання облікових операцій з цінними паперами (зарахування) – 1 грн).
Також з мінімальною сумою інвестицій в 1 тис. грн можна придбати військові облігації у ліцензованих брокерів: ICU (пропонує спрощену процедуру відкриття рахуноку та придбання паперів у кілька кліків), "Універ Капітал" (без комісії броекра, можна придбати папери через мобільний додаток Wotan), "Дрегон Капітал" ( без торгових та депозитарних комісій, без підтвердження джерела походження коштів, по спрощеній реєстрації нових клієнтів), а також "БТС Брокер" (для фізичних осіб комісії відсутні, є можливіть придбати облігації через мобільний додаток).
- Нагадаємо, Міністерство фінансів працює над розширенням кола іноземних покупців військових облігацій за рахунок громадян країн ЄС і США.
- Офіс президента закликав міжнародний бізнес купувати військові облігації України.
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