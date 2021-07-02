Мінфін: держбюджет України за шість місяців зведено з дефіцитом 50 млрд грн, план надходжень перевиконано
Державний бюджет України у першому півріччі зведено з дефіцитом 50,4 млрд грн
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Згідно з повідомленням, за січень-червень 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у розмірі 50,4 млрд грн, у тому числі - загальний фонд - з дефіцитом у сумі 49,8 млн грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 118,9 млрд грн.
Зокрема, до загального фонду державного бюджету за перше півріччя 2021 року надійшло 505,9 млрд грн, що на 5% більше від розпису звітного періоду. За платежами, суму яких контролює Державна податкова служба, надходження становили 291 млрд грн, що забезпечило перевиконання розпису на 6,2%. За платежами Державної митної служби перевиконання склало 4,8%, або 8 млрд грн.
У червні 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 84,9 млрд грн. Таким чином, місячний розпис було перевиконано на 7%. За платежами від ДПС надходження склали 50,8 млрд грн, що забезпечило перевиконання розпису на 6,1%, а від митних платежів - 31,3 млрд грн з перевиконанням місячного розпису на 9,4%.
Зазначається, що надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у І півріччі 2021 року становили 165 млрд грн, що на 7 млрд грн перевищило планові показники ДПС на відповідний період. Із зазначеної суми 32,2 млрд грн надійшло у червні.
У пресслужбі додали, що видатки у першому півріччі за загальним фондом держбюджету становили 558,4 млрд грн або 92,6% від розпису звітного періоду. Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювалися у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.
Фактичні державні запозичення, за інформацією відомства, у січні-червні склали 257,8 млрд грн або 76,6% від запланованих на цей період. Зазначається, що від розміщення Облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на фінансування державного бюджету залучено 211,4 млрд грн, зокрема, в іноземній валюті - 59,7 млрд грн. Із зовнішніх джерел за цей період було залучено 46,4 млрд грн.
За даними Мінфіну, платежі з погашення державного боргу за січень-червень 2021 року склали 231 млрд грн, тобто 100% від плану. Платежі з обслуговування за цей період становили 74 млрд грн або 94,5% від плану.
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