Про це повідомило Мінстерство фінансів у релізі.

"Завтра, 7 червня 2022 року, Міністерство фінансів проведе черговий аукціон з розміщення військових ОВДП", - йдеться у повідомленні.

Як і раніше, Мінфін пропонуватиме до продажу цінні папери на три місяці зі ставкою дохідності 9,5%, на шість місяців - з дохідністю 10%, і на півтори року - з дохідністю 11,5% річних, зазначається у релізі.

При цьому ринок очікував на аукціоні підвищення ставок дохідності, оскільки тижнем раніше Національний банк різко підняв облікову ставку з 10% до 25% річних.

"Військові облігації - це, в першу чергу, інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення рф, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки за військовими ОВДП залишаються фіксованими", - пояснило міністерство.

Нагадаємо, 2 червня НБУ змінив обікову ставку вперше з часів повномасштабного вторгнення Росії.

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