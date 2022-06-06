Мінфін не підвищив дохідність військових облігацій, незважаючи на стрімке підвищення облікової ставки НБУ
Міністерство фінансів залишило незмінною дохідність військових облігацій і пояснило такий крок тим, що це інструмент підтримки бюджету, а не заробітку
Про це повідомило Мінстерство фінансів у релізі.
"Завтра, 7 червня 2022 року, Міністерство фінансів проведе черговий аукціон з розміщення військових ОВДП", - йдеться у повідомленні.
Як і раніше, Мінфін пропонуватиме до продажу цінні папери на три місяці зі ставкою дохідності 9,5%, на шість місяців - з дохідністю 10%, і на півтори року - з дохідністю 11,5% річних, зазначається у релізі.
При цьому ринок очікував на аукціоні підвищення ставок дохідності, оскільки тижнем раніше Національний банк різко підняв облікову ставку з 10% до 25% річних.
"Військові облігації - це, в першу чергу, інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення рф, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки за військовими ОВДП залишаються фіксованими", - пояснило міністерство.
Нагадаємо, 2 червня НБУ змінив обікову ставку вперше з часів повномасштабного вторгнення Росії.
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