Мінфін розмістив облігації внутрішньої позики на 20,5 млрд грн

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Мінфіну.



"Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 2,4 роки, 2,5 років, 3 роки та 6 років. Строк обігу облігацій запропонованих у доларах США становить 1 рік. Найбільший попит серед гривневих інструментів був зосереджений на 2-річних паперах", - зазначили в міністерстві.



Від розміщення гривневих облігацій до держбюджету вдалося залучити понад 12 млрд грн.



"Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 10,50%, 6-місячних - 10,80%, 1-річних ОВДП – 11,88%, 1,5-річних - 11,88%, 2-річних – 12,78%, 2,4-річних - 12,85%, 2,5-річних - 12,9%, 3-річних - 12,88%, а 6-річних - 13,25%", - розповіли в Мінфіні.



Розміщення ОВДП у іноземній валюті дозволило залучити ще $307,5 млн. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП у долларах США складає 3,7%.







Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb