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Головна Економіка Мінфін розмістив облігації внутрішньої позики на 20,5 млрд грн

Мінфін розмістив облігації внутрішньої позики на 20,5 млрд грн

21 грудня, 2021 вiвторок
23:03

У вівторок, 21 грудня, міністерство фінансів розмістило облігації внутрішніх державних позик на суму 20,5 млрд грн

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Мінфіну.

"Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 2,4 роки, 2,5 років, 3 роки та 6 років. Строк обігу облігацій запропонованих у доларах США становить 1 рік. Найбільший попит серед гривневих інструментів був зосереджений на 2-річних паперах", - зазначили в міністерстві.

Від розміщення гривневих облігацій до держбюджету вдалося залучити понад 12 млрд грн.

"Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 10,50%, 6-місячних - 10,80%, 1-річних ОВДП – 11,88%, 1,5-річних - 11,88%, 2-річних – 12,78%, 2,4-річних - 12,85%, 2,5-річних - 12,9%, 3-річних - 12,88%, а 6-річних - 13,25%", - розповіли в Мінфіні.

Розміщення ОВДП у іноземній валюті дозволило залучити ще $307,5 млн. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП у долларах США складає 3,7%.
 



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