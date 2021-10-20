Мінінфраструктури у 2022 році планує віддати в концесію три об'єкти порту "Чорноморськ"

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.



Згідно з повідомленням, Мінінфраструктури та Адміністрація морських портів України (АМПУ) підписали угоду з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) щодо співпраці у реалізації державно-приватного партнерства у Чорноморському порту.



"У планах - передача у концесію першого термінала, контейнерного термінала та залізнично-поромного комлпексу держпідприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ". За попередніми розрахунками, оголошення концесійних конкурсів по трьох проєктах може бути здійснене у 2022 році", - йдеться у повідомленні.



За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Чорноморський порт - третій за обсягами перевалки вантажів в Україні, відповідно, цей концесійний проєкт є особливо важливим.



"В Україні контейнерні перевезення мають великий потенціал для розвитку, адже наразі становлять лише 8,5% від загального обсягу. Після залучення інвестора в порт Чорноморська та модернізації контейнерного термінала, його пропускна спроможність має збільшитися майже вдвічі. Це стане потужним стимулом для розвитку економіки регіону та підвищення конкурентноспроможності України як інфраструктурного хабу", - цитує пресслужба слова Кубракова.



Зазначається, що ЄБРР та IFC профінансують підготовку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) та конкурсної документації для концесії, підготують договірну базу, визначатимуть конкурсні критерії та правила проведення торгів, налагоджуватимуть зв'язки та проводитимуть переговори з потенційними інвесторами, а також супроводжуватимуть проєкт до моменту комерційного закриття транзакцій.



У пресслужбі нагадали, що проєкт "Чорноморськ" є наступним після двох попередніх зі структурування концесій у портах Херсон та Ольвія. Наразі активи обох портів перебувають у процесі передачі в концесію. Завершення цього процесу очікується до кінця 2021 року.

Порт "Чорноморськ" є одним із найбільших портів України. Його модернізація дозволить оптимізувати логістику вантажоперевезень та підвищити якість обслуговування у порту для залучення провідних світових перевізників.

У найближчі п'ять років на оновлення інфраструктури українських портів необхідно понад 17 млрд грн капітальних інвестицій.