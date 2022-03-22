Міністр фінансів Німеччини виступив за створення "плану Маршалла" для України
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтримав створення міжнародної програми відбудови України після завершення війни з Росією
Про це він сказав під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі, передає DW.
"Наша солідарність з європейським сусідом триватиме довго. І саме тому нам потрібен міжнародний "план Маршалла" для України", - зазначив Лінднер.
Міністр зазначив, що Німеччина вже надала Україні "всебічну допомогу".
"Наша підтримка боротьби народу (України) за свободу також триватиме. Але коли в Україні запанує мир, ми все одно будемо там, щоби підтримувати відбудову, працювати задля доброго майбутнього і шляху до партнерства з ЄС", - запевнив він.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Євросоюз повинен розробити план відновлення України за аналогією з "Планом Маршалла".
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав "бездоганною" ініціативу прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
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