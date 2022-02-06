Міністр оборони Німеччини пояснила, чому Берлін знову відмовив Києву в постачанні зброї
Міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт заявила, що Києву було відмовлено у постачанні зброї, оскільки залишається можливість розв'язати конфлікт між Україною та Росією мирним шляхом
Про це Ламбрехт розповіла в інтерв’ю виданням групи Funke, повідомляє Радіо Свобода.
За її словами, є можливість вирішити конфлікт довкола України мирним шляхом, оскільки поновилися переговори в "Нормандському форматі" та у рамках Ради Росія - НАТО.
"Позиція федерального уряду була чіткою навіть у попередні законодавчі періоди і полягає у тому, що ми не постачаємо зброю кризові райони, щоб запобігти подальшій ескалації. Зараз наше завдання – знизити ескалацію", – сказала Ламбрехт.
- 4 лютого повідомлялося, що посольство України у Німеччині направило офіційний лист федеральному уряду, у якому просить надати Києву оборонне озброєння і перераховує конкретний список всього необхідного.
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