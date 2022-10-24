Міністр оборони Румунії оголосив про відставку після заяви, що єдиний шанс України зупинити війну - переговори з РФ
Міністр оборони Румунії Васіле Дінку оголосив про відставку за кілька тижнів після слів, що єдиний шанс зупинити війну в Україні - це переговори з Росією
Про це повідомляє The Guardian.
За словами Васіле Дінку, він подав у відставку через розбіжності з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.
"Мій жест стався тому, що неможливо співпрацювати з президентом Румунії, головнокомандувачем армії. Я вважаю, що моя відставка з посади необхідна, щоб не зашкодити рішенням і програмам, які вимагають плавних командних ланцюжків, і щоб не заблокувати ряд проєктів, які вкрай необхідні для міністерства та армії", - сказав Дінку.
Міністра оборони розкритикували через слова, що Україні потрібні міжнародні союзники для переговорів про гарантії безпеки та мир з Росією. Пізніше він сказав, що його коментарі були вирвані з контексту.
Своєю чергою Клаус Йоганніс заявив, що українці заплатили під час війни кров’ю і лише вони можуть вирішувати, про що і коли вести переговори з Росією.
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