Про це повідомляє The Guardian.

За словами Васіле Дінку, він подав у відставку через розбіжності з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

"Мій жест стався тому, що неможливо співпрацювати з президентом Румунії, головнокомандувачем армії. Я вважаю, що моя відставка з посади необхідна, щоб не зашкодити рішенням і програмам, які вимагають плавних командних ланцюжків, і щоб не заблокувати ряд проєктів, які вкрай необхідні для міністерства та армії", - сказав Дінку.

Міністра оборони розкритикували через слова, що Україні потрібні міжнародні союзники для переговорів про гарантії безпеки та мир з Росією. Пізніше він сказав, що його коментарі були вирвані з контексту.

Своєю чергою Клаус Йоганніс заявив, що українці заплатили під час війни кров’ю і лише вони можуть вирішувати, про що і коли вести переговори з Росією.

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