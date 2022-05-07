Міністр оборони Японії пояснив, як реакція світу на агресію РФ проти України впливає на дії Китаю

Про це Кісі сказав у інтерв'ю The Washington Post.

"Китай уважно спостерігає за ситуацією в Україні та приділяє особливо пильну увагу тому, яку реакцію це викликає у міжнародної спільноти", - сказав Кісі.

За його словами, вона має вирішальне значення для стримування Пекіну в його політиці щодо Тайваню та дій у Південнокитайському морі.

"Якщо міжнародна спільнота якимось чином ігноруватиме або потуратиме діям Росії в Україні, це може дати невірний сигнал про те, що подібна політика може бути терпимою в інших частинах світу", - підкреслив Кісі, який пообіцяв, що Японія продовжить надавати Україні допомогу.

У відповідь на запитання, чому Японія не займала таку жорстку позицію щодо Росії, коли вона у 2014 році окупувала Крим, міністр пояснив, що світ змінився з моменту анексії українського півострова.

"Минулого разу реакція міжнародної спільноти була не такою єдиною, як цього разу", - сказав Кісі.

31 березня повідомлялося, що Токіо офіційно називатиме південні Курильські острови "споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією Росії".

19 квітня стало відомо, що міністерство оборони Японії надасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту, а також дрони.

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