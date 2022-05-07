Міністр оборони Японії пояснив, як реакція світу на агресію РФ проти України впливає на дії Китаю
Міністр оборони Японії Нобуо Кісі заявив, що реакція світу на повномасштабне вторгнення в Україну має вирішальне значення у стримуванні Китаю
Про це Кісі сказав у інтерв'ю The Washington Post.
"Китай уважно спостерігає за ситуацією в Україні та приділяє особливо пильну увагу тому, яку реакцію це викликає у міжнародної спільноти", - сказав Кісі.
За його словами, вона має вирішальне значення для стримування Пекіну в його політиці щодо Тайваню та дій у Південнокитайському морі.
"Якщо міжнародна спільнота якимось чином ігноруватиме або потуратиме діям Росії в Україні, це може дати невірний сигнал про те, що подібна політика може бути терпимою в інших частинах світу", - підкреслив Кісі, який пообіцяв, що Японія продовжить надавати Україні допомогу.
У відповідь на запитання, чому Японія не займала таку жорстку позицію щодо Росії, коли вона у 2014 році окупувала Крим, міністр пояснив, що світ змінився з моменту анексії українського півострова.
"Минулого разу реакція міжнародної спільноти була не такою єдиною, як цього разу", - сказав Кісі.
- 31 березня повідомлялося, що Токіо офіційно називатиме південні Курильські острови "споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією Росії".
- 19 квітня стало відомо, що міністерство оборони Японії надасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту, а також дрони.
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