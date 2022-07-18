Міністр цифрової інформації анонсував автоматичну реєстрацію ТОВ для фізосіб

Про це повідомив міністр цифрової інформації Михайло Федоров

Міністерство цифрової інформації запроваджує ще одну послугу без чиновників -- автоматизує реєстрацію ТОВ для фізичних осіб.

"Ми віримо в Україну, як країну підприємців та робимо все, щоб максимально спростити комунікацію бізнесу з державою, - зазначив міністр. - Всі державні послуги мають бути простими, швидкими та людяними.

Автоматичні послуги не тільки зручні для людей, але і допомагають зекономити час державних реєстраторів. Ми порахували, що у минулому році завдяки автоФОП держреєстратори зекономили 7,2 років часу. Адже раніше на заповнення однієї заявки витрачали 21 хвилину. Автоматизація реєстрації ТОВ для фізичних осіб — наступний логічний крок ".

Наразі мова про бета-тестування нової послуги, якою зможуть скористатися громадяни України від 18 років, що мають податковий номер та УНЗР. Щоби взяти участь у бета-тестуванні, треба перейти за посиланням

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк зустрілась з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, щоб обговорити цифровізацію України.

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