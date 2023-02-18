Міністр юстиції Малюська попросив ChatGPT написати законопроєкт щодо узаконення повій
Міністр юстиції Денис Малюська вирішив протестувати ChatGPT і попросив його написати законопроєкт щодо легалізації проституції
Про це він повідомив у себе в facebook 18 лютого.
Міністр зазначив, що чат-бот впорався з цим за 30 секунд.
"Підозрюю, Мін'юст чекають скорочення вже з понеділка", - додав міністр.
- Раніше 18 лютого повідомлялося, що Україну вилучили зі списку країн, де заблокована робота штучного інтелекту ChatGPT компанії OpenAI.
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