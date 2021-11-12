Міноборони назвало п'ять найзбитковіших підприємств

Про це йдеться у повідомленні проєкту "Марлін" експертної організації StateWatch.



Згідно з повідомленням, у Міноборони викремили 24 держпідприємства, які у квітні-червні відзвітували про сукупний збиток на суму 12,5 млн грн. Всього до підпорядкування відомства належать 114 підприємств державної власності.



Зокрема, за даними аналітиків, концерн “Військторгсервіс”, який надає послуги кейтерингу, оренди, банно-пральне обслуговування, готельні послуги, пошив одягу та інше у другому кварталі отримав 4,6 млн грн чистих збитків. Черкаський автомобільний ремонтний завод отримав 3 млн грн. Сколівський військовий лісгосп – 2,1 млн грн. ДП “База ремонту техніки” – 570 тис грн. А ДП “Інвестжитло”, яке займається купівлею та продажем власного нерухомого майна отримало у другому кварталі 461 тис грн.



Зазначається, що причиною збитковості концерну "Військторгсервіс" є те, що він не виграв жодного лоту на тендерах. На фінансовий результат також вплинуло зменшення товарообігу від торгівлі та громадського харчування.



На фінансовому результаті Черкаського автомобільного ремонтного заводу негативно позначилися підвищення заробітної плати, цін на комунальні платежі, матеріали, а також придбання запасних частин при виконанні робіт за цінами минулого року



Підприємство “Сколівський військовий лісгосп” наразі скоротило обсяги продажу продукції через відсутність погодження лісового фонду на 2020-2021 рр., а також через відсутність сировини та втрати ринку збуту.



Причиною збитковості держпідприємства “Інвестжитло” стало зменшенням замовлень на непрофільні для підприємства роботи, а саме виготовлення металевих конструкцій та ремонту автомобільної техніки.



Державне підприємство “База ремонту техніки” зараз перебуває у процесі реорганізації шляхом приєднання до ДП “Київське управління механізації і будівництва”.

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