Міноборони почало використовувати американську систему розпізнавання обличчя

Про це повідомляє Reuters.



Міністерство оборони України в суботу почало використовувати технологію розпізнавання обличчя Clearview AI.

Американський стартап запропонував розкрити російських нападників, аби боротися з дезінформацією та ідентифікувати загиблих.



Таким чином, Україна отримує безкоштовний доступ до потужної пошукової системи Clearview AI для облич, що дозволяє владі потенційно перевіряти людей на контрольно-пропускних пунктах.

Плани почали формуватися після того, як Росія вторглася в Україну, і виконавчий директор Clearview Хоан Тон-Тат надіслав Києву листа з пропозицією допомоги.

Clearview також заявив, що не пропонував цю технологію Росії.

Нагадаємо, Міноборони спільно з YouControl запустили платформу для оперативної допомоги ЗСУ.

Ілон Маск надіслав в Україну другу партію станцій супутникового Інтернету StarLink.