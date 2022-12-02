Міноборони РФ купило авіакомпанію Роскосмосу за 1 рубль

Про це повідомляє російське видання "РБК" з посиланням на гендиректора перевізника Андрія Панкратова.

"Спеціальний льотний загін Міноборони придбав у Роскосмосу 74% акцій авіакомпанії "Космос" за 1 руб., ще 26% залишилися у держкорпорації", - мовиться в тексті.

У Роскосмосі продаж авіакомпанії пояснили зниженням завантаженості перевізника через "зовнішньоекономічні фактори".

Нагадаємо, 16 листопада ЗМІ інформували, що американська корпорація Arconic продала свій бізнес в Російській Федерації вартістю $230 млн.

2 грудня з'явилося повідомлення із заявою директора Airbus, що за кілька місяців компанія позбавиться залежності від постачання російського титану.

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