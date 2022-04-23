Міноборони РФ лякає Київ, Харків, Краматорськ, Слов'янськ та Запорізьку АЕС "хімічною, бактеріоологічною та ядерною зброєю"

Про це повідомив представник Міноборони на брифінгу.

Там заявили, що імовірним є варіант "провокації на хімічних та біологічних об’єктах" Харкова і Києва, а також на Запорізькій АЕС, яка окупована росіянами з 4 березня.

Мета США, згідно з заявою РФ, нібито полягає в тому, щоб чинити тиск на Індію та Китай та примусити їх до запровадження санкцій проти Росії.

Росіяни запевняють, що причина для провокації - це нібито їхні успіхи в Україні.