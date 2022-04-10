Міноборони РФ обіцяє "премію" в 300 тис. рублів за захоплений український танк - ЗМІ
Міністерство оборони РФ з 2 квітня наказало подати списки окупантів, яким одноразово виплатять премії за захоплення або знищення озброєння, військової техніки та військовослужбовців Збройних сил України
Про це з посиланням на документ російського міністерства пише проект Донбас Реалії Радіо Свобода.
"2 квітня за дорученням міністра оборони Росії начальник Генерального штабу Збройних сил РФ наказав головнокомандувачу Повітряно-космічними силами та командувачам угруповань військ подати до Генерального штабу списки військовослужбовців, яким одноразово виплатять премії за захоплення або знищення озброєння, військової техніки та живої сили Збройних сил України", – йдеться у повідомленні.
Згідно з опублікованим журналістами документом, країна-агресор обіцяє окупантам такі премії за знищення:
- літака - 300 тис. рублів (111 тис. грн або $3,7 тис. за офіційним курсом)
- гвинтокрила - 200 тис. рублів (74 тис. грн або близько $2,5 тис.)
- танк (захоплений або знищений) - 100 тис. рублів (37 тис. грн або приблизно $1,2 тис.)
- безпілотника або систем залповоно вогню - 50 тис. рублів (18,5 тис. грн або близько $600).
Окрім того, 100 тис. рублів міністерство обіцяє тим, хто відзначився у "знищенні живої сили".
Нагадаємо, Верховна Рада на законодавчому рівні затвердила грошову винагороду за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. За літак чи корабель обіцяють 1 мільйон доларів США, за танк – 100 тисяч доларів, а за бронетранспортер – 50 тисяч в американській валюті.
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