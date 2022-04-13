Міноборони РФ погрожує завдати удари по Києву, зокрема, по "центрам прийняття рішень"

Про це йшлося на брифінгу міноборони РФ.

"Бачимо спроби диверсій та завдання ударів українськими військами по об'єктах на території Російської Федерації. Якщо такі випадки продовжаться, то збройними cилами Російської Федерації буде завдано ударів по центрам прийняття рішень, у тому числі в Києві, від чого російська армія досі утримувалася", - написали окупанти.

Відзначимо, що з початку квітня у прикордонних з Україною містах РФ стаються вибухи чи фіксуються потстріли від яких ніхто не зазнає ушкоджень. Аналітики довели, що ці атаки робить саме російське командування, щоб звинувати українців і таким чином виправдати мобілізацію населення.

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