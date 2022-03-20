Міноборони РФ висунула ультиматум захисникам Маріуполя, шантажуючи гуманітарними коридорами

Про це повідомляє російська служба ВВС з посиланням на заяву начальника Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізінцев, інформує Еспресо.TV

З 10:00 до 12:00 у понеділок, 21 березня, він пропонує "коридор" для виходу із міста українських військових "та іноземних найманців" без зброї – у такому разі їм гарантується збереження життя. Після цього у Маріуполь мають пропустити гуманітарні колони та евакуювати мирних мешканців.

Для порятунку цивільних з 10-ї ранку 21 березня росіяни пропонують відкриті гуманітарні коридори як у східному, так і в західному напрямках.

Для супроводу цієї гуманітарної операції "на землі" вони начебто запросили представників ООН, ОБСЄ та "Червоного хреста".

Відзначимо, що від початку вторгнення Росії в Україну, війська РФ нещадно і щоденно бомблять мирні квартали Маріуполя та обстрілюють їх з різних видів зброї. За цей час загинуло вже кілька тисяч мирних мешканців. Україна від початку вимагає припинити обстріли, дозволити виїзд цивільних мешканців та доставку гуманітарної допомоги. Усі світові лідери приєднуються до цих вимог, вважаючи, що такі дії Росії – це злочин проти людяності, терор і шантаж. Російська сторона тривалий час відмовлялась від цього, проте останнім часом вдалося вивезти кілька тисяч мирних мешканців.

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