Міноборони РФ витісняє вагнерівців з Сирії, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що ще 27 серпня Міноборони РФ наказало Вагнеру в Сирії покинути країну, або ж приєднатись до збройних сил РФ. Наразі в країні понад 1500 вагнерівців та ще близько 3000 сирійців працюють на ПВК. Російські військові блогери заявляли, що найманцям вигідніше передати свої активи Ірану, аніж російському МО.

"Відхід Вагнера з Сирії дає Ірану можливість забезпечити постійну та прибуткову присутність там. Іран використовує територію центральної сирійської пустелі для передачі зброї та військового обладнання своїм проксі через Левант", - зазначили аналітики.

Крім цього, Сирія має одні з найбільших відомих запасів фосфатів, які є ключовим інгредієнтом добрив.