Міноборони РФ витісняє вагнерівців з Сирії, - ISW
Російська приватна військова компанія Вагнера покидає свої позиції в Сирії. Іран може скористатись цим, щоб розширити свій контроль над регіоном
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики пишуть, що ще 27 серпня Міноборони РФ наказало Вагнеру в Сирії покинути країну, або ж приєднатись до збройних сил РФ. Наразі в країні понад 1500 вагнерівців та ще близько 3000 сирійців працюють на ПВК. Російські військові блогери заявляли, що найманцям вигідніше передати свої активи Ірану, аніж російському МО.
"Відхід Вагнера з Сирії дає Ірану можливість забезпечити постійну та прибуткову присутність там. Іран використовує територію центральної сирійської пустелі для передачі зброї та військового обладнання своїм проксі через Левант", - зазначили аналітики.
Крім цього, Сирія має одні з найбільших відомих запасів фосфатів, які є ключовим інгредієнтом добрив.
- Міноборони Росії може використовувати форум "Армія-2023" у Москві для примусу низки країн до відмови від співпраці з ПВК Вагнера та для реклами підконтрольних міноборони РФ приватних військових компаній.
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