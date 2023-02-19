Міноборони Росії каже, що Україна готує провокацію з радіоактивним "локальним зараженням місцевості"
Міноборони РФ заявило, що Україна готує провокацію з радіоактивним "локальним зараженням місцевості", аби звинуватити у цьому російську армію
Про це повідомляє міністерство оборони РФ.
Зазначається, нібито для цього з території однієї з європейських держав в Україну в обхід митного огляду доставлено кілька контейнерів із радіоактивними речовинами, які будуть використані для інсценування локального зараження на українських територіях.
Саме міноборони Росії заявляє, що це робиться з метою "звинуватити Російську Федерацію у грубому порушенні зобов'язань Конвенції про ядерну безпеку". Заявляється, що ця "провокація" приурочена до початку роботи 11-ї надзвичайної спецсесії Генасамблеї ООН.
"Метою провокації є звинувачення Збройних Сил Російської Федерації у нібито завданні невиборчих ударів по радіаційно небезпечним об'єктам України, які призвели до витоку радіоактивних речовин та зараження місцевості", - йдеться у повідомленні.
- Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що наразі Росія не дотримується домовленостей за Женевськими конвенціями, а лишень "займається провокаціями".
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