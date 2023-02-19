Про це повідомляє міністерство оборони РФ.

Зазначається, нібито для цього з території однієї з європейських держав в Україну в обхід митного огляду доставлено кілька контейнерів із радіоактивними речовинами, які будуть використані для інсценування локального зараження на українських територіях.

Саме міноборони Росії заявляє, що це робиться з метою "звинуватити Російську Федерацію у грубому порушенні зобов'язань Конвенції про ядерну безпеку". Заявляється, що ця "провокація" приурочена до початку роботи 11-ї надзвичайної спецсесії Генасамблеї ООН.

"Метою провокації є звинувачення Збройних Сил Російської Федерації у нібито завданні невиборчих ударів по радіаційно небезпечним об'єктам України, які призвели до витоку радіоактивних речовин та зараження місцевості", - йдеться у повідомленні.