Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Міноборони Росії заявило, що замовило додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет

Міноборони Росії заявило, що замовило додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет

12 листопада, 2022 субота
12:42
Світ росія

Російське Міноборони заявило, що підписало додатковий контракт на виробництво партії гіперзвукових ракет "Циркон", які мають виготовити у 2023 році

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на анонімне джерело з Міноборони РФ.

"Російське військове відомство замовило у промисловості додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет "Циркон", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що перший контракт на виробництво партії "Цирконів" було підписано влітку 2021 року. Додатковий контракт – нібито цієї осені. За словами джерела з міністерства, у додатковому контракті йдеться про кілька десятків ракет, термін його виконання – 2023 рік.

Відомо, що гіперзвукова крилата ракета "Циркон" розроблена в "НВО машинобудування". Її точні характеристики не розкриваються. Однак відомо, що вона здатна розвивати швидкість до 8 махів (понад 9,5 тисячі кілометрів на годину).

  • 30 листопада 2021 року військовий флот РФ у рамках завершення циклу випробувань гіперзвукової ракетної зброї провів стрільбу ракетою "Циркон". Ракету запустили з акваторії Білого моря по мішені на морській позиції, що знаходилася на відстані понад 400 км. Міноборони РФ назвало випробування успішним.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
війна з Росією
Читайте також:
Микола Патрушев
10 листопада, 2022 четвер
Іран розуміє, що потрапив у халепу, а Патрушев поїхав не дати їм зробити крок назад, - експерт - міжнародник Данилов
Володимир Зеленський
11 листопада, 2022 п'ятниця
Зеленський назвав умову початку перемовин із Росією
путін путлер
11 листопада, 2022 п'ятниця
В Кремлі паніка. Генерали вимагають від Путіна перепочинку, - Арʼєв
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.92
    Купівля 39.92
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 39.73
    Продаж 40.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
12 листопада
14:07
Херсон
До Херсона повернулося українське телебачення і радіо, - Держспецзв'язку
13:47
Ексклюзив
Путін
Тріщина між Путіним і російською армією поглиблюється, - опозиційний політик Яковенко
13:44
Бен Воллес
Міністр оборони Британії Воллес дав пораду простим росіянам після втечі РФ з Херсону
13:35
Китай запустив новий супутник
Китай здійснив успішний запуск метеорологічного супутника Yunhai-3
13:33
На фото Михайло Подоляк
"Русскій мір" помер у Херсоні, - Подоляк
13:20
на фото: обшук
СБУ затримала чоловіка, який готував фейкові матеріали для ток-шоу Соловйова
13:08
Реджеп Ердоган
Ердоган пообіцяв здійснити нову спробу вмовити Зеленського сісти за стіл переговорів з Путіним
12:40
Олаф Шольц
Канцлер Німеччини анонсував новий пакет санкцій ЄС проти Ірану
11:52
ЗСУ звільнили Снігурівку
У New York Times назвали можливі напрямки подальшого наступу ЗСУ
11:52
G20
Світові лідери відмовляться від спільного фото на G20 через присутність Лаврова, - The Guardian
11:47
Ексклюзив
російські окупанти
Не менш 10 тисяч російських військових залишилось на правому березі Дніпра, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов
11:35
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Два кораблі з вимкненими датчиками пройшли біля "Північних потоків" за кілька днів до витікання газу - ЗМІ
11:24
Мелінда Сіммонс
"Ми живемо і працюємо серед героїв": амбасадорка Британії привітала звільнення Херсону
11:00
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 листопада: євро продовжує дорожчати в обмінниках
10:57
на фото: колаборант
Переформував медичну систему під військові потреби РФ: СБУ оголосила підозру очільнику "МОЗ Криму"
10:39
електроенергія
Укренерго попередило про аварійні відключення електроенергії у Києві та 8 областях
10:38
Ексклюзив
путін шойгу
Путін готується вішати ярлики за поразку на Шойгу. Війна між вежами кремля на марші, - військовий експерт Черник
10:37
Ексклюзив
карта бойових дій
За добу на східному напрямку ворог втратив кілька рот особового складу, - Череватий
10:35
США, Південна Корея
Південна Корея заперечує продаж зброї США для передачі її в Україну
10:18
OPINION
Микола Княжицький
Руки геть від пластового центру в Бучі!
10:04
Міст на Каховській ГЕС
Під час втечі з Херсону окупанти підірвали міст на Каховській ГЕС: супутникові знімки Maxar
09:51
Ексклюзив
російські окупанти
Тікаючи з Херсона, кадирівці постріляли військових РФ у боротьбі за плавзасоби, - Братчук
09:43
Нідерланди-Україна
Нідерланди виділять додаткові €110 млн для допомоги Україні з електропостачанням
09:23
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Розвідка Британії викрила справжню мету оголошеної РФ евакуації цивільних з Херсона
09:16
Втрати окупантів
За час повномасштабної війни Росія втратила понад 80 тис. військових, 2838 танків і 5730 бойових бронемашин, - Генштаб
08:45
Джейк Салліван
У Білому домі відреагували на звільнення Херсона
08:42
Бахмут, російський обстріл
За добу від рук росіян на Донеччині загинуло 2 людини, ще 4 зазнали поранень
08:30
Інтерв’ю
Дмитро Мамчур
Якось посеред ночі мій бойовий товариш сказав: "Чуєш, духи війни злітаються, бій буде", - Дмитро Мамчур
08:23
Марта Костюк
Українські тенісистки перемогли Японію у Кубку Біллі Джин Кінг
07:50
ЗСУ, Херсонщина
Сили оборони України проводять у звільнених населених пунктах Херсонщини стабілізаційні заходи, - Генштаб ЗСУ
07:28
Сенат США
Демократи здобули важливу перемогу в боротьбі за контроль над сенатом США
06:57
Джордж Буш
Експрезидент США Буш проведе публічну розмову із Зеленським, аби засвідчити підтримку республіканцями України
06:29
Херсон
У ISW спрогнозували, коли ЗСУ повністю візьмуть під контроль правобережжя Херсонщини
05:45
Ракета "Калібр"
Росія вивела у Чорне море 21 корабель, напоготові 16 крилатих ракет "Калібр"
05:15
Інфографіка
"Дніпро-1", Олександр Сваток
УПЛ: який вигляд має таблиця перед 13-м туром чемпіонату України з футболу
04:49
ЗСУ
ЗСУ знищили штаб росіян на правому березі Херсонської області, вбито десятки окупантів
04:36
Кінбурнська коса
З Кінбурнської коси Росія обстріляла Миколаївщину "градами"
03:21
ЗСУ звільнили Снігурівку
Передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро, - ОК "Південь"
02:16
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Окупанти оголосили про нову "адміністративну столицю" Херсонської області
01:59
Жерар Піке
Легенда "Барселони" закликав молодих футболістів обов’язково ходити на вечірки
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV