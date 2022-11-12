Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на анонімне джерело з Міноборони РФ.

"Російське військове відомство замовило у промисловості додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет "Циркон", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що перший контракт на виробництво партії "Цирконів" було підписано влітку 2021 року. Додатковий контракт – нібито цієї осені. За словами джерела з міністерства, у додатковому контракті йдеться про кілька десятків ракет, термін його виконання – 2023 рік.

Відомо, що гіперзвукова крилата ракета "Циркон" розроблена в "НВО машинобудування". Її точні характеристики не розкриваються. Однак відомо, що вона здатна розвивати швидкість до 8 махів (понад 9,5 тисячі кілометрів на годину).

30 листопада 2021 року військовий флот РФ у рамках завершення циклу випробувань гіперзвукової ракетної зброї провів стрільбу ракетою "Циркон". Ракету запустили з акваторії Білого моря по мішені на морській позиції, що знаходилася на відстані понад 400 км. Міноборони РФ назвало випробування успішним.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb