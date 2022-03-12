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Міноборони спільно з YouControl запустили платформу для оперативної допомоги ЗСУ

12 березня, 2022 субота
11:13
війна з Росією

Міністерство оборони України у колаборції з аналітичною системою YouControl та за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" створили онлайн платформу "Люди для України"

Мета проєкту – об’єднати та скоординувати дії всіх волонтерів, що працюють над забезпеченням потреб ЗСУ і ТРО, а також задіяні в організації пунктів допомоги постраждалим особам. Платформа дозволить МОУ в реальному часі відслідковувати можливості волонтерів по закриттю конкретних потреб для армії. 

Як працює платформа   

Волонтери реєструються на платформі people4ua.com. Далі – швидка верифікація через BankID  задля унеможливлення ризиків шахрайства та випадків ДРГ. Волонтер заповнює коротку анкету: яку допомогу готовий надавати, в яких об’ємах, у якому населеному пункті, як швидко може закрити потребу. Для зручності потреби розбиті за категоріями: одяг, харчування, транспорт, житло, грошова допомога тощо.

Маючи відповідну інформацію, координатори МОУ можуть оперативно закривати нагальну потребу. Платформа дозволяє автоматизовано  розподіляти допомогу по території всієї України в ті місця, де вона наразі найнеобхідніша та скоординувати логістику для найшвидшої доставки товарів і послуг.

 Переваги волонтерства на платформі "Люди для України"

  1. Швидкий спосіб передати допомогу туди, де вона потрібна. Не треба робити холодних дзвінків, шукати і розпитувати. Модератори платформи знають де і яка допомога потрібна саме зараз, тож "зв’язують" необхідні контакти за лічені хвилини. 

  2. Дозволяє уникнути хаотичних закупівель.

Централізовані оптові закупівлі дозволяють зняти навантаження на продавців і фонди допомоги, а також будувати більш оптимальну логістику та відвантажувати допомогу партіями, а не поштучно.

  1. Дозволяє уникнути шахраїв.

На жаль у війну шахраї також активізуються. Щоб запобігти махінаціям та фальсифікаціям, вхід до платформи відбуваються лише після ідентифікації та перевірки волонтерів. Модератори платформи від МОУ залишають за собою право не пояснюючи причин відмовити у реєстрації на платформі тому, хто не пройшов верифікацію. 

  1. Гарантія від МОУ про те, що допомога передана за призначенням.

Спеціалісти Міноборони особисто координують надання і отримання допомоги та звітують про успішну реалізацію на платформі. На сайті можна переглянути статус наданої вами допомоги прямо в особистому кабінеті (запит на надання допомоги, підтвердження по факту отримання тощо).

  1. Сильне ком'юніті небайдужих громадян.

Кожен з нас – крапля в океані, але разом ми перетворюємося на надпотужну хвилю, здатну вирішити будь-яке завдання. Платформа "Люди для України" створена саме для того, аби об'єднати всіх волонтерів та спрямувати їх потенціал і силу саме туди, де їх допомога є найбільш потрібною. Такий скоординований волонтерський центр дозволить Міністерству оборони якісно розподіляти допомогу по всій Україні, закриваючи потреби ЗСУ та ТРО по всій Україні.

Розробку, тестування, доопрацювання/покращення проєкту відповідно до нових потреб МОУ забезпечує компанія YouControl. Безпеку даних платформи гарантує Міністерство оборони України. Після завершення війни портал "Люди для України" буде використовуватись для розподілення гуманітарної допомоги на відновлення країни.

Зареєструватися на платформі

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