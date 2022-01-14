Міноборони вперше сформує кадровий резерв для просування по службі

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.



"За його результатами відтепер формуватиметься Резерв кандидатів для просування по службі та Кадровий резерв для просування по службі на посади, призначення на які погоджуються з президентом України", - йдеться у повідомленні.



Кадровий резерв буде складено вперше – повідомив Департамент кадрової політики Міністерства оборони України.



"А у перспективі його особливістю стане визначення Комісією Міністерства оборони України з відбору кандидатів до призначення на посади рейтингу кожного військовослужбовця на підставі оцінки його службової діяльності з урахуванням додаткових критеріїв ділових, моральних, професійних та індивідуальних якостей", - додали в міністерстві.



Відповідно до доручення президента України від 30.04.2021 №1520/у, подання на розгляд кандидатів на посади, призначення на які погоджуються з президентом України, буде здійснюватися за рейтинговим принципом, виключно з числа осіб, яких було зараховано до Кадрового резерву. Одночасно, такий же підхід буде застосований під час формування Резерву на решту посад, що комплектуються особами вищого офіцерського складу. Кандидати на посади, призначення на які здійснюються президентом України, також розглядатимуться Комісією з відбору, за підсумками роботи якої формуватиметься рейтинговий список та направлятиметься до Офісу президента.



До Резерву, який затверджується міністром оборони України, включаються наступні типові посади:



- вищого офіцерського складу, крім посад, призначення на які здійснюється президентом України;



- офіцерського складу, апарату Міністерства оборони України (незалежно від штатно-посадової категорії);



- офіцерського складу Збройних сил України, військових частин, закладів (установ), безпосередньо підпорядкованих Міноборони зі штатно-посадовою категорією "полковник"



"Відповідно до нововведень затвердження Резерву тепер відбуватиметься до 30 березня. Також ключовою відмінністю є надання права Головнокомандувачу Збройних сил України затверджувати Резерв, до якого включаються посади у ЗСУ зі штатно-посадовими категоріями "полковник", крім посад, призначення на які здійснюється міністром", - додали в міністерстві.

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