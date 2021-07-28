Мінреінтеграції виплатило по 100 тис. грн допомоги 24 ексв'язням Кремля

2,4 млн гривень перераховані на рахунки 24 громадян з 57, що визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України.



У пресслужбі заявили, що наразі всі 57 громадян, що на зазначеному засіданні визнані комісією політв'язнями, отримали одноразову грошову допомогу.