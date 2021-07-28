2,4 млн гривень перераховані на рахунки 24 громадян з 57, що визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України.
У пресслужбі заявили, що наразі всі 57 громадян, що на зазначеному засіданні визнані комісією політв'язнями, отримали одноразову грошову допомогу.
Мінреінтеграції виплатило по 100 тис. грн допомоги 24 ексв'язням Кремля
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій виплатило по 100 тисяч грн 24 колишнім політв'язням РФ
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
2,4 млн гривень перераховані на рахунки 24 громадян з 57, що визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України.
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