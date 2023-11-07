Мінреінтеграції за жовтень спрямувало понад 20 млн грн на виплати евакуйованим
За жовтень Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало 20,9 млн грн на грошову допомогу людям, які виїхали із небезпечних регіонів України евакуаційними поїздами та автобусами
Про це інформує пресцентр Мінреінтеграції.
Зазначається, що йдеться про одноразову фінансову допомогу від держави, яку евакуйовані отримують на станціях прибуття.
Зокрема, дорослим виплачують готівкою по 2 тисячі грн, дітям та особам з інвалідністю – по 3 тисячі грн.
У Міністерстві також нагадали, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.
Також про бажання евакуюватися можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за коротким номером: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.
- Також протягом минулого місяця на виплату державної допомоги сім’ям полонених було перераховано 60 млн грн. Загалом за 2023 рік ця сума складає понад 330 млн грн.
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