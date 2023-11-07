Мінреінтеграції за жовтень спрямувало понад 20 млн грн на виплати евакуйованим

Про це інформує пресцентр Мінреінтеграції.

Зазначається, що йдеться про одноразову фінансову допомогу від держави, яку евакуйовані отримують на станціях прибуття.

Зокрема, дорослим виплачують готівкою по 2 тисячі грн, дітям та особам з інвалідністю – по 3 тисячі грн.

У Міністерстві також нагадали, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за коротким номером: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.