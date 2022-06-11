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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Мінськ 3 - це новий спосіб знищити Україну, - Піонтковський
Ексклюзив

Мінськ 3 - це новий спосіб знищити Україну, - Піонтковський

11 червня, 2022 субота
22:04
війна з Росією Андрій Піонтковський

Політолог Андрій Піонтковський вважає, що Кремль розуміє лише один аргумент й цей аргумент записано в законі Сполучених Штатів Америки про ленд-ліз

Таку думку російський опозиціонер висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Коли цей аргумент з’явиться на полі битви - тоді можна буде про щось розмовляти з кремлем. Вони не відмовилися від своєї мети - знищення Української держави й переслідуватимуть й надалі. Її можна досягнути по-різному. Наприклад, взявши Київ і посадивши туди Медведчука чи Мураєва. Цього не вийшло зробити. Зараз вони прагнуть знищити Українську державу іншими способами. За допомогою любителів посередництва - Макрона, Шольца, Драгі. Змусити Україну погодитися на припинення вогню на лінії, яку вони намагаються посунути якомога далі та зафіксувати в нових "Мінськ-3" чи "Мінськ-4". Це буде для них перепочинок для подальшого "трампліну". Для подальшого просування агресії", - вважає Піонтковський.

Також політолог додав, що кремль розраховує, що таке перемир’я й заморожування захоплених територій спричинить серйозний конфлікт в українському суспільстві.

"Українське суспільство зараз згуртовано як ніколи. 91% українців вірять у перемогу України й вимагають єдину ціль - вигнання агресора з території України. Завдання Росії через Абрамовичів, Ердоганів і Макронів примусити Україну розписатися у присутності російських військ і карателів не лише в ОРДЛО й Криму, а ще у Херсонській і Запорізькій областях. Тільки постачання важкого озброєння і перехід української армії в контрнаступ може змінити ситуацію", - наголосив Піонтковський.

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