Мінсоцполітики перерахувало 1,1 млрд грн на виплати житлових субсидій мешканцям регіонів

Про це пресслужба Мінсоцполітики повідомила у Facebook.



Згідно з повідомленням, Мінсоцполітики перерахувало регіональним департаментам соціального захисту населення 1,1 млрд грн на виплати допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату комунальних послуг.



"До банківських установ спрямовують кошти у сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів у банках та Укрпошті до кінця поточного тижня. Одержувачам субсидій, які отримують кошти через пошту, виплати будуть проведені до кінця поточного місяця.



У пресслужбі звернули увагу, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці - травень та червень 2021 року.

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