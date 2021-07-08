Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Мінсоцполітики перерахувало 1,1 млрд грн на виплати житлових субсидій мешканцям регіонів

Мінсоцполітики перерахувало 1,1 млрд грн на виплати житлових субсидій мешканцям регіонів

8 липня, 2021 четвер
11:56

Міністерство соціальної політики перерахувало 1,1 млрд грн на виплати житлових субсидій мешканцям регіонів

Про це пресслужба Мінсоцполітики повідомила у Facebook.

Згідно з повідомленням, Мінсоцполітики перерахувало регіональним департаментам соціального захисту населення 1,1 млрд грн на виплати допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату комунальних послуг.

"До банківських установ спрямовують кошти у сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів у банках та Укрпошті до кінця поточного тижня. Одержувачам субсидій, які отримують кошти через пошту, виплати будуть проведені до кінця поточного місяця.

У пресслужбі звернули увагу, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці - травень та червень 2021 року.

 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мінсоцполітики
виплати
субсидії
Читайте також:
7 липня, 2021 середа
"Україна виконала всі зобов'язання, Росія не виконала нічого": Резніков розповів НАТО про саботаж росіянами врегулювання війни
Флойд Мейвезер
6 липня, 2021 вiвторок
Без Тайсона та Алі: Мейвезер назвав топ-5 найвидатніших боксерів у історії
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
7 липня, 2021 середа
Карл, Маркс, Арахамія! Чому китайські гроші для Зеленського — це смерть для України?
Київ
+20
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.14
    Купівля 27.14
    Продаж 27.36
  • EUR
    Купівля 31.97
    Продаж 32.37
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
8 липня
12:19
Білоруський опозиційний сайт перестав працювати
12:14
Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер (на передньому плані)
Ф'юрі заявив про бажання провести бій з Усиком
12:07
Законопроєкт про зміни до Податкового кодексу не стосується підвищення податків, - Гетманцев
11:55
Судилище над генералом Павловським та керівництвом "Кузні на Рибальському" це свідомий підрив обороноздатності країни – "ЄС"
11:45
Каспер Шмейхель
Голкіперу збірної Данії під час скандального пенальті світили в очі лазерною указкою
11:37
Через необґрунтований штраф: Нова пошта подала до суду на Держпродспоживслужбу
11:36
Ірина Верещук
Верещук пообіцяла Шуфричу дати в зуби
11:14
Англія - Данія
Букмекери назвали фаворита фіналу Євро-2020
11:11
Багаті китайці, українські полонені та ляльководи львівської мерії – 5 книг про “живе” життя, яке відрізняється від реального
11:10
вакцина AstraZeneca
В Україні повністю вакцинували понад мільйон людей, - МОЗ
10:50
SkyUp з кінця липня запустить рейси з Києва на Мадейру
10:36
Рахім Стерлінг (праворуч)
Ганебне рішення: легенда "Ліверпуля" "знищив" Стерлінга за момент з пенальті у півфіналі Євро-2020
10:33
Спутник V
"Скажіть "ні" цим препаратам": у Франції закликали не визнавати російську та китайську вакцини
10:26
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Кременчука до Бердянська
10:06
ВМС США направили в Чорне море десантний корабель
ВМС США направили в Чорне море десантний корабель
09:58
Еспресо. Вибір читачів
Довгий список книг у номінації “Література для дорослих” представив Оргкомітет книжкової премії “Еспресо. Вибір читачів 2021” (третя частина)
09:52
Збірна України з пляжного футболу
В УАФ пояснили, чому не пустили збірну України на ЧС з пляжного футболу до Росії
09:42
вакцина
Польща вийшла на перше місце у світі за відсотками вакцинованого населення
09:35
НБУ почне штрафувати банки за неетичну поведінку з боржниками
09:19
Рахім Стерлінг та Сімон К'яер (праворуч)
Стерлінг прокоментував скандальний епізод з одинадцятиметровим у півфіналі Євро-2020
09:15
долар
Курс валют: долар і євро повернулися до зростання
08:55
МОЗ
До вересня медустанови перейдуть на електронні лікарняні
08:54
Рахім Стерлінг та Йоакім Меле (ліворуч)
Я не бачу там пенальті: Тренер збірної Данії відреагував на ключовий момент півфіналу Євро-2020 з Англією
08:44
У російській поліклініці невикористані вакцини вилили в каналізацію
08:23
Окупанти шість разів порушили "тишу" на Донбасі та поранили українського військового
08:18
коронавірус
Коронавірус: за добу померли 23 українця
08:17
Устина Стефанчук
Facebook розблокував акаунт української дослідниці Устини Стефанчук
08:10
Бабій: Рада може ухвалити законопроєкт, який дасть можливість НКРЕКП боротися із зловживаннями на оптових енергетичних ринках
07:59
На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який з ножем напав на 2-річного хлопчика
07:39
У Гаїті затримали підозрюваних у вбивстві президента
07:20
Німецький міністр розкритикував російську позицію по Сирії
00:36
Англія - Данія
Англія перемогла Данію та стала другим фіналістом Євро-2020
00:36
Англія - Данія
Англія - Данія 2:1: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2020
2021, середа
7 липня
23:06
"Україна виконала всі зобов'язання, Росія не виконала нічого": Резніков розповів НАТО про саботаж росіянами врегулювання війни
23:03
Латвія не видаватиме Білорусі екскандидата в президенти Цепкала
22:53
Владислав Єсипенко
США вимагають звільнити заарештованого окупантами у Криму журналіста Єсипенка
22:48
П'єр Гінкепі
19-річний захисник збірної Еквадору може перейти в "Шахтар"
22:36
В'язниця Ізоляція у Донецьку
Офіс генпрокурора заочно оголосив підозру двом керівникам донецької в'язниці окупантів "Ізоляція"
22:18
Славомір Новак
Ексочільнику Укравтодору Новаку в Польщі висунули нові обвинувачення
22:07
Зловживання ДТЕК можуть призвести до проблем Енергоатому, а відтак і повпливати на ціну електроенергії для населення, — Бабій
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV