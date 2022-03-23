Мінцифра оприлюднила мапу ЦНАПів, які працюють

Про це заявили в Мінцифрі.



"ЦНАПи - мережа місць, де можна отримати необхідні протягом життя держпослуги. Якісно, швидко та зручно. Через агресію РФ Центри, що розташовані в зоні бойових дій, тимчасово не працюють", - зазначили в повідомленні.



ЦНАпи, які функціонують, можна переглянути на мапі. Вона дозволяє знайти найближчий відкритий Центр, дізнатися графік його роботи та контактний номер.



Для того, щоб скористатися мапою:

Через смартфон: необхідно область і населений пункт у спадному списку.

Через комп’ютер: потрібно натиснути на область і зелену позначку ЦНАП на мапі.

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