Мінцифра оприлюднила мапу ЦНАПів, які працюють
В Україні з'явилася мапа ЦНАПів, котрі надають послуги під час війни
Про це заявили в Мінцифрі.
"ЦНАПи - мережа місць, де можна отримати необхідні протягом життя держпослуги. Якісно, швидко та зручно. Через агресію РФ Центри, що розташовані в зоні бойових дій, тимчасово не працюють", - зазначили в повідомленні.
ЦНАпи, які функціонують, можна переглянути на мапі. Вона дозволяє знайти найближчий відкритий Центр, дізнатися графік його роботи та контактний номер.
Для того, щоб скористатися мапою:
- Через смартфон: необхідно область і населений пункт у спадному списку.
- Через комп’ютер: потрібно натиснути на область і зелену позначку ЦНАП на мапі.
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