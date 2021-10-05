Мінцифри додатково розподілило 14 млн грн субвенцій на розвиток ЦНАПів між 23 громадами

Про це пресслужба Міністерства цифрової трансформації повідомила у Facebook.



Згідно з повідомленням, Мінцифри збільшило кількість територіальних громад, яким нададуть субвенцію на розвиток мережі ЦНАП зі 165 до 188.



"Завдяки економії субвенції майже 14 млн грн розподілиться ще на 23 громади. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з відбору об'єктів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок субвенції", - зазначили у пресслужбі.



Так, під час засідання було вирішено зменшити фінансування 60 громад, яким вдалося зекономити кошти та збільшити обсяг субвенції чотирьом громадам, у яких було виявлено нестачу фінансування для завершення робіт і закупівлі необхідних товарів.

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