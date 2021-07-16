Мінцифри почала співпрацю з Аmazon: що вона дасть
Міністерство цифрової трансформації почало співпрацю з Amazon у сфері впровадження хмарних технологій
Про це пресслужба Мінцифри повідомила у Facebook.
Згідно з повідомленням, віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та директор з цифрових трансформацій у держвному секторі Amazon Web Services Ліам Максвелл підписали документ, який прискорить цифрову трансформацію та впровадження інновацій в Україні.
Відтак, українські навчальні заклади зможуть приєднатися до AWS Academy та навчати студентів хмарним технологіям за досвідом Amazon. Це будуть безоплатні сервіси, які стануть доступними необмеженій кількості студентів і викладачів.
Також стануть доступними програми від Amazon, які допоможуть розвинути українську ІТ-інфраструктуру, бізнес та стартапи, що використовують хмарні технології.
Крім того, розвиток хмарних технологій в органах влади допоможе ліквідувати корупцію та пришвидшить впровадження інновацій у державі.
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