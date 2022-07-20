Мінцифри починає створювати англомовне цифрове медіа UNITED24

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Я впевнений, що ця війна — між цивілізацією і варварством, і саме тому світ — на нашому боці. Тому ми маємо висвітлювати, якою неймовірною, сильною, технологічною, і креативною країною ми є", - йдеться у повідомленні

Він закликав усіх, хто має ідеї для інформаційного продукту зголошуватись:

"Якщо ви вмієте створювати крутий контент — приєднуйтесь: на сайті u24.media є форма для всіх, кого ми шукаємо".

Також запросив підписатись на канал нового медіа в YouTube.

Нагадаємо, єдине вікно для збору благодійних пожертв на підтримку країни UNITED24 запрацювало 5 травня

Нещодавно стало відомо, що на дрони для ЗСУ через платформу UNITED24 зібрано понад 510 млн грн

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