Мінцифри починає створювати англомовне цифрове медіа UNITED24
Міністерство цифрової трансформації починає створювати англомовне цифрове медіа UNITED24, що розкаже світові про Україну
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Я впевнений, що ця війна — між цивілізацією і варварством, і саме тому світ — на нашому боці. Тому ми маємо висвітлювати, якою неймовірною, сильною, технологічною, і креативною країною ми є", - йдеться у повідомленні
Він закликав усіх, хто має ідеї для інформаційного продукту зголошуватись:
"Якщо ви вмієте створювати крутий контент — приєднуйтесь: на сайті u24.media є форма для всіх, кого ми шукаємо".
Також запросив підписатись на канал нового медіа в YouTube.
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