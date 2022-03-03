Мінцифри пояснило, як скористатись застосунком "Повітряна тривога"

Застосунок "Повітряна тривога" вже доступна в таких областях: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.

Про це повідомляє Мінцифри.

Як скористатися?

Встановіть застосунок через Google Play Market або AppStore. Надайте йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження. Виберіть область, у межах якої хочете отримувати сповіщення. Відстежуйте початок та кінець повітряних тривог.

Важливо, що застосунок не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів та дані про геолокацію.

Застосунок "Повітряна тривога" оперативно інформуватиме про початок і закінчення тривоги. А також надсилатиме користувачам максимально гучні критичні сповіщення про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони, навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона.

Застосунок реалізовано компанією Ajax Systems за ініціативи ІТ-компанії stfalcon.com та підтримки Мінцифри.