Мінцифри пояснило, як скористатись застосунком "Повітряна тривога"
Користувачів попереджають, що застосунок розроблено в екстрених умовах протягом одного дня, тому досі можуть виникати незначні проблеми.
Застосунок "Повітряна тривога" вже доступна в таких областях: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.
Про це повідомляє Мінцифри.
Як скористатися?
- Встановіть застосунок через Google Play Market або AppStore.
- Надайте йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження.
- Виберіть область, у межах якої хочете отримувати сповіщення.
- Відстежуйте початок та кінець повітряних тривог.
Важливо, що застосунок не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів та дані про геолокацію.
Застосунок "Повітряна тривога" оперативно інформуватиме про початок і закінчення тривоги. А також надсилатиме користувачам максимально гучні критичні сповіщення про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони, навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона.
Застосунок реалізовано компанією Ajax Systems за ініціативи ІТ-компанії stfalcon.com та підтримки Мінцифри.
- Нагадаємо, 1 березня Мінцифри анонсувало новий застосунок, що сповіщатиме повітряну тривогу.
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