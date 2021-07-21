Мінцифри пропонує спростити будівництво базових станцій 4G
Міністерство цифрової трансформації пропонує виключити базові станції 4G з процедур зонування і землекористування для прискорення їх будівництва
Про це у Facebook повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За словами Федорова, Міністерство цифрової трансформації розробило зміни до законопроєкту "Про регулювання містобудівної діяльності", а уряд його підтримав.
"Вносимо зміни до закону, щоб мобільні оператори могли швидше покривати населені пункти зв'язком. Без бюрократії", - зазначив міністр.
Так, Федоров пояснив, що наразі мобільні оператори мають складнощі в процесі оформлення земельних ділянок. Через це процес будівництва базової станції може розтягнутися на півтора року замість двох-чотирьох місяців. Так відбувається через тривалий процес виділення землі під вежу 4G місцевою владою і необхідність для кожної станції розробляти детальний план території певної громади.
У разі ж ухвалення змін до закону, за словами Федорова, базові станції будуть виключені з процедур зонування і додаткових процедур із землекористування, що скоротить терміни побудови веж 4G.
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