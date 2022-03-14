Мінцифри просить українців не перевантажувати мобільні мережі задля збереження стабільного зв'язку
Міністерство цифрової трансформації України просить не перевантажувати мобільні мережі, щоб залишатися постійно на зв’язку.
"Щодня наша армія дає відсіч окупантам на всіх напрямках, а оператори та провайдери продовжують забезпечувати українців мобільним зв'язком та інтернетом. А також відновлювати мережі в тих районах, де це можливо. Але, щоб зв’язок працював стабільно, закликаємо українців зменшити навантаження на мобільні мережі", - написали в Мінцифри, передає "Еспресо. TV".
Як це зробити?
Завжди за можливості під’єднуватися до Wi-Fi мережі або користуватися фіксованим інтернетом.
Вимикати (https://t.me/mintsyfra/2701) функцію автоматичного завантаження файлів та медіа в месенджерах на телефонах. Це можна зробити в налаштуваннях телефона та месенджера.
Намагайтеся за можливості дивитися відео у меншій якості.
Зменшити час відеоконференцій до мінімуму.
Не завантажуйте великі файли фільми, ігри тощо.
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