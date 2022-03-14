Мінцифри просить українців не перевантажувати мобільні мережі задля збереження стабільного зв'язку

"Щодня наша армія дає відсіч окупантам на всіх напрямках, а оператори та провайдери продовжують забезпечувати українців мобільним зв'язком та інтернетом. А також відновлювати мережі в тих районах, де це можливо. Але, щоб зв’язок працював стабільно, закликаємо українців зменшити навантаження на мобільні мережі", - написали в Мінцифри, передає "Еспресо. TV".

Як це зробити?

Завжди за можливості під’єднуватися до Wi-Fi мережі або користуватися фіксованим інтернетом.

Вимикати (https://t.me/mintsyfra/2701) функцію автоматичного завантаження файлів та медіа в месенджерах на телефонах. Це можна зробити в налаштуваннях телефона та месенджера.

Намагайтеся за можливості дивитися відео у меншій якості.

Зменшити час відеоконференцій до мінімуму.

Не завантажуйте великі файли фільми, ігри тощо.

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