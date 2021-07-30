Мінцифри в серпні переведе в онлайн ще три будівельні послуги
Міністерство цифрової трансформації з 1 серпня запустить ще три будівельні онлайн послуги
Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Згідно з повідомленням, з 1 серпня в електроній системі у сфері будівництва з'явиться три оновлення.
Зокрема, треба буде вносити відомості про координати об'єктів будівництва, їх висотність тощо. Це дозволить уникнути ситуацій, коли незаконно підмінялися проєктні документації задля збільшення кількості поверхів чи розмрів будівництва.
Також, за інформацією відомства, необхідно буде вносити дані про проведену технічну інвентаризацію об'єктів. Це унеможливить використання підроблених техпаспортів, якщо забудовник захоче легалізувати будівлю з порушеннями.
Крім того, реєстратори речових прав зможуть отримувати відомості про присвоєння адреси з електронної системи у сфері будівництва. Це зменшить контакти людей з чиновниками та зробить систему прозорішою. Також з'явиться можливість відстежувати всі зміни об'єкта.
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