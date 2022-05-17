Минулої доби українські війська на Сході знищили майже 180 окупантів та близько 30 одиниць техніки
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
Про це повідомляє штаб ОТУ "Схід".
"16 травня, російські фашистські війська здійснили 8 атак. Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами. Втрати ворога складають: особового складу – до 178, танків – 5, бойових машин піхоти (БМП) – 7, бронетранспортерів (БТР) – 2, бойових бронемашин (ББМ) – 2, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 3, артилерійських систем – 1, мінометів – 2, артилерійських тягачів (АТТ) – 5, безпілотників (БПЛА) – 1", - йдеться у повідомленні.
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