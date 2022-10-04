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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ завдали по ворогу 12 авіаударів, відбили атаки біля 10 населених пунктів, уразили скупчення окупантів і техніки

4 жовтня, 2022 вiвторок
20:20
війна з Росією ЗСУ

Упродовж 4 жовтня авіація ЗСУ завдала 12 ударів, уразивши 2 опорних пункти, 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплекси ворога

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка.

Ракетні війська і артилерія ЗСУ за поточну добу уразили пункт управління, а також 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 безпілотники ворога.

Напередодні, 3 жовтня, на півдні України ЗСУ вразили до 30 об'єктів противника.

"Ворог деморалізований, залишає позиції, відходить на безпечну відстань, знищує запаси боєприпасів, намагається знищити мости та переправи. Все це - з метою уповільнення темпів наступу наших військ", - повідомляє Генштаб.

Загарбники намагаються утримати тимчасово окуповані території, зірвати активні дії ЗСУ на окремих напрямках, ведуть наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, здійснюють перегрупування.

Унаслідок ворожих дій упродовж доби постраждали мирні жителі та об'єкти понад 12 населених пунктів, у тому числі Харкова, Краматорська, Андріївки Дніпропетровської області, Бахмута, Залізничного, Вознесенська та Придніпровського.

За даними Генштабу ЗСУ, у російській Казані центр комплектування формує три мотострілецькі та два артилерійські полки на фондах казанського вищого танкового командного училища.

Водночас окупанти продовжують використовувати в Україні кримінальників, завербованих у місцях позбавлення волі - цими особами укомплектовані підрозділи російських приватних військових компаній.

Навчання цих осіб для подальшого направлення їх на фронт проводять зокрема на тимчасово окупованій Луганщині у так званих "центрах підготовки".

  • Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили України звільнили від російських окупантів уже 1534 населених пункти.

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