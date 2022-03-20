Мінус 3 ворожі гвинтокрили за добу - Командування Повітряних Сил ЗСУ

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ у "Фейсбуці".



"Противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів", – йдеться у повідомленні.



"Повітряні Сили очікують від наших союзників не лише заяв та оплесків на адресу українських Героїв, а дієвої допомоги – сучасні системи ППО та винищувачі", – нагадало Командування Повітряних Сил.



На жаль, на озброєнні Повітряних Сил обладнання часів. 80-х років, тоді як рашисти використовують сучасну зброю, як-от гіперзвукові ракети. Це дає їм перевагу не тільки у кількості, але й у якості бойових характеристик.



"Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде сучасна техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів", – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, найближчими днями до України надійдуть системи протиповітряної оборони та інше озброєння від США, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.