Мінус 3 ворожі гвинтокрили за добу - Командування Повітряних Сил ЗСУ
Ворог 19 березня зменшив присутність в українському небі
Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ у "Фейсбуці".
"Противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів", – йдеться у повідомленні.
"Повітряні Сили очікують від наших союзників не лише заяв та оплесків на адресу українських Героїв, а дієвої допомоги – сучасні системи ППО та винищувачі", – нагадало Командування Повітряних Сил.
На жаль, на озброєнні Повітряних Сил обладнання часів. 80-х років, тоді як рашисти використовують сучасну зброю, як-от гіперзвукові ракети. Це дає їм перевагу не тільки у кількості, але й у якості бойових характеристик.
"Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде сучасна техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів", – вказано в повідомленні.
Нагадаємо, найближчими днями до України надійдуть системи протиповітряної оборони та інше озброєння від США, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
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