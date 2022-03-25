Мінус один Су-34 та чотири крилаті ракети Росії. Повітряні сили України розповіли про результати дня
24 березня російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України
Про це повідомляє Командування Повітряних сил України, - інформує Еспресо.TV.
Натомість, - кажуть військові, - противник нарощує присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.
Однак один БпЛА оперативно-тактичного рівня було уражено українськими зенітними ракетами.
"Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети".
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