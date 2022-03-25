Про це повідомляє Командування Повітряних сил України, - інформує Еспресо.TV.



Натомість, - кажуть військові, - противник нарощує присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.



Однак один БпЛА оперативно-тактичного рівня було уражено українськими зенітними ракетами.



"Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети".



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