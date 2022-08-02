Мінус одна українська авіакомпанія. Лоукост Bees Airlines позбавили сертифікату експлуатанта
Державна авіаційна служба України анулювала Сертифікат експлуатанта товариства з обмеженою відповідальністю "БІЗ ЕЙРЛАЙН"
Про це йдеться у Наказі Державіаслужби.
Згідно з наказом, Сертифікат анульовано у зв'язку з незабезпеченням товариством з обмеженою відповідальністю "БІЗ ЕЙРЛАЙН" експлуатації не менше двох повітряних суден.
ТОВ "БІЗ ЕЙРЛАЙН" має негайно повернути Сертифікат експлуатанта № UA059 з експлуатаційними специфікаціями до Державіаслужби.
- 15 лютого 2022 року авіакомпанія Bees Airline повідомила, що власники літаків – лізингові компанії вимагають перебазування всіх літаків за межі України. Від початку гарячої фази війни діяльність компанії була вже неможлива.
- У той же час відомо, що авіакомпанія SkyUp знайшла роботу для своїх восьми літаків (два інші перебувають на техобслуговуванні). Також планує відкрити в ЄС власну авіакомпанію цієї осені.
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