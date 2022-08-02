Про це йдеться у Наказі Державіаслужби.

Згідно з наказом, Сертифікат анульовано у зв'язку з незабезпеченням товариством з обмеженою відповідальністю "БІЗ ЕЙРЛАЙН" експлуатації не менше двох повітряних суден.

ТОВ "БІЗ ЕЙРЛАЙН" має негайно повернути Сертифікат експлуатанта № UA059 з експлуатаційними специфікаціями до Державіаслужби.

15 лютого 2022 року авіакомпанія Bees Airline повідомила, що власники літаків – лізингові компанії вимагають перебазування всіх літаків за межі України. Від початку гарячої фази війни діяльність компанії була вже неможлива.

У той же час відомо, що авіакомпанія SkyUp знайшла роботу для своїх восьми літаків (два інші перебувають на техобслуговуванні). Також планує відкрити в ЄС власну авіакомпанію цієї осені.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb